Внаслідок атаки нібито є поранені. Людей просять за можливістю залишатися вдома.

Вранці 31 липня Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в анексованому Севастополі (Крим). В результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Про це пише пропагандистський ТАСС з посиланням на представників місцевої "влади".

За версією окупантів, рано-вранці неділі у двір штабу флоту "прилетів невідомий об'єкт" – ймовірно, безпілотник. Загиблих нібито немає, але п'ятеро працівників отримали поранення.

Окупанти налякалися "атаки ЗСУ" та перенесли святкування російського дня військово-морського флоту. "Усі святкові заходи з міркувань безпеки скасували. Прошу зберігати спокій і наскільки можна залишатися вдома", – заявив "губернатор" Михайло Развожаєв у Telegram.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук спростував заяви окупантів щодо "удару ЗСУ" по штабу Чорномоського флоту в Криму.

"Повідомлення про начебто українську атаку штабу чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. На все свій час", - написав він у Telegram.

Тим часом окупанти продовжують наполягати, що "атака" була й навіть показують фото з місця подій. Однак руйнувань на світлині не видно. Навколо розкидані хіба що гілки дерев.

Як повідомляв УНІАН, ще місяць тому Росія скасувала військовий парад у Севастополі до Дня військово-морського флоту 31 липня. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

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