Правитель Чечні і його перший помічник вирішили розіграти інформаційний спектакль.

Керівник Чечні Рамзан Кадиров і його "права рука" Адам Делімханов вирушили на паломництво до Мекки. Чутки про важку хворобу першого і загибель другого були інформаційною операцією для прикриття, повідомляє видання ВЧК-ОГПУ.

За даними джерел, обидва поважних чеченця так боялися замаху на своє життя під час паломництва, що вирішили розіграти спектакль, ніби обидва в лікарні і при смерті. Для правдоподібності вони підключили до вистави своїх близьких родичів.

Видання стверджує, що його кореспонденту вдалося поспілкуватися з Делімхановим телефоном, представившись "помічником дуже впливового чиновника".

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"Борець з сатаністами" (так він сам себе називає) Адам Делімханов попросив передати "чиновнику", що він, а також глава Чечні Рамзан Кадиров, що випав з повістки, "б..я.. в порядку", - пише видання.

А ось видзвонити самого Кадирова журналістам поки не вдалося. Один зі співрозмовників ВЧК-ОГПУ, посилаючись на наближених до чеченського правителя, заявив, ніби у Кадирова відмовили нирки і він у важкому стані. Але ця заява може бути якраз частиною того самого спектаклю для прикриття поїздки в Саудівську Аравію.

Зниикрнення Кадирова і Делімханова

14 червня російські пабліки повідомили про те, що Адам Делімханов потрапив під обстріл в Запорізькій області і був важко поранений. Кадиров у своїх соцмережах підтвердив "зникнення" свого помічника і публічно попросив українську розвідку повідомити, куди було завдано удару. Це повідомлення викликало масу підозр в тролінгу і "постанові" з боку Кадирова і Делімханова.

Проте, досі Делімханов так жодного разу на публіці не з'явився.

Чутки про серйозне хронічне захворювання у Кадирова з'являються і активно курсують з певною періодичністю. В останні дні вони знову активізувалися. Причому напередодні їх "випадково" нібито підтвердив один із синів Кадирова, опублікувавши в соцмережах дивний пост про те, як він радий, що у нього є батько. Пост створював навмисне враження, ніби син морально прощається з вмираючим батьком.

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