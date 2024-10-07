Відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал".

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, у Києві лунають вибухи.

За даними Київської міської військової адміністрації, відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К, у столиці працювало ППО.

Крім того, Повітряні сили повідомляють про "Кинджал" на Старокостянтинів. Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста.

"Всі служби прямують на місце", - зазначив він.

Голова КМВА Сергій Попко зазначив, що попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань.

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