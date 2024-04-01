Передбачається масштабування цього проекту на весь фронт.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні планують побудувати комплексну систему керування засобами радіоелектронної боротьби, аби унеможливити зусилля російських окупантів з пілотування різних повітряних засобів у небі над Україною. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками майже тригодинної наради за участі військових та урядовців.

Зеленський зазначив, що ця нарада щодо дронів була максимально конкретною.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - повідомив президент.

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За його словами, під час наради обговорили, як забезпечити гнучкість українського оборонно-промислового комплексу.

Як підкреслив Зеленський, потреби фронту постійно змінюються, тож, українські виробники мають вчасно реагувати на них.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проект побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських БпЛА. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - стастосування РЕБ

Україна робить все, щоб вийти в паритет з російськими окупантами в засобах радіоелектронної розвідки. У лютому командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахілес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначав, що Україна поки що програє у виробництві централізованих РЕБ.

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