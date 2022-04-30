Держава прораховує різні варіанти.

В Україні розробляють плани адаптації під різні варіанти тривалості війни, заявив очільник української делегації на переговорах з РФ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Його слова передає прес-служба політсили.

"Звичайно, всі ми українці хочемо перемогти найближчим часом, і не хочемо зараз, навіть думати про тривалий сценарій, який роками може тривати. На жаль, світовий досвід показує, що мало було війн, які закінчувалися за декілька тижнів чи місяців", - заявив Арахамія.

Він також зазначив, що, держава має враховувати всі часові варіанти закінчення війни та адаптувати діяльність з урахуванням різних сценаріїв.

"Інститут стратегічних досліджень зараз працює над розробкою всіх сценаріїв щодо тривалості війни, і готуються відповідні плани їх адаптації під різні сценарії. Тобто, ми маємо враховувати ті ризики, і ті сценарії, які можуть бути. І все ж, ми віримо в перемогу ЗСУ, і зможемо вигнати ворога протягом найближчого часу", – підсумував голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Тоді ж було оголошено воєнний стан.

Напередодні у Держдепі США заявили, що війна в Україні, ймовірно, не завершиться дипломатичним шляхом, а триватиме до її повної перемоги.