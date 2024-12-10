Військові можуть отримати винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту.

В "Армія+" з'явився новий сервіс, який дозволяє військовим подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку.

Про це на сторінці у соцмережі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко. "В застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в Армія+, близько 18 000 військових взяли участь. Ми почули про проблеми процесу — і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників", – сказала Черногоренко.

Вона додала, що тепер у військових є можливість швидко та без зайвої бюрократії подати інформацію про успішне виконання бойового завдання. Зазначається, що отримати винагороду військовий зможе протягом 72 годин з моменту погодження рапорту.

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Нагороди за знищену ворожу техніку: що відомо

Раніше сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов повідомив, що Сили оборони України дійсно отримують виплати за знищену ворожу техніку. Водночас він тоді додав, що через бюрократію цей механізм працює далеко не у всіх підрозділах.

У Міноборони раніше зазначали, що для отримання винагороди за знищену техніку військовий повинен підтвердити факт її ліквідації. Зокрема, військовий повинен був написати рапорт, зробити відповідний запис у журналі бойових дій. Після цього факт знищення техніки повинні були бути підтверджені або фото- чи відеофіксацією, або ж "суміжниками". Після цього документи йшли до органів управління, які й повинні були ухвалювати відповідне рішення.

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