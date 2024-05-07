Скарги можна залишати на гарячій лінії "1512".

Українським військовим для отримання виплати за знищену російську техніку потрібно підтвердити факт її ліквідації.

Для цього було розроблено спеціальний алгоритм, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформу. "Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення "суміжників", які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки", - пояснила вона.

За словами Калмикової, вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, які й ухвалюють відповідне рішення. Скарги на некоректний облік даних для нарахування виплат можна залишати на гарячій лінії для військовослужбовців "1512".

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"Окрім того скоро набуде спроможності Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги", - додала вона.

Виплати військовим: останні новини

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила постанову, що зобовʼязує Кабмін розібратися з виплатами 70 тисяч гривень для військових на передовій.

Нещодавно Міністерство оборони запустило сайт соцзабезпечення та підтримки військових та членів їхніх сімей, де можна розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат

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