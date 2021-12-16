Росіянину інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни.

В Україні заочно судитимуть співробітника ФСБ РФ, який брав участь у захопленні у 2014 році управління прикордонної служби в Криму.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, завершено спеціальне досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Федеральної служби безпеки РФ.

Читайте такожВ Україні заочно судитимуть екс-командувача ВМС ЗСУ БерезовськогоЙому інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітник ФСБ РФ у березні 2014 року, перебуваючи у Сімферополі, за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та збройних сил РФ сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.

Шляхом умовлянь, підкупу та погроз обвинувачений закликав українських військовослужбовців не чинити спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та їх переходу на бік російської прикордонної служби.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили до України росіянина, який намагався вдати агента спецслужб. 45-річний громадянин РФ запевняв прикордонників, що це паспорт прикриття. Мету візиту в Україну назвати не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував.

За словами чоловіка, на нього нібито почали здійснювати атаки, тож він вирішив просити допомоги в українських спецслужб і нібито для цього й прибув до України.

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Автор: Вікторія Токарєва