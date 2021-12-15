Іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі.

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили до України росіянина, який намагався вдати агента спецслужб.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі.

На прикордонному контролі він надав паспорт на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв прикордонників, що це паспорт прикриття. Мету візиту в Україну назвати не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував.

Читайте такожУ "Борисполі" у валізах серед одягу виявили прикраси із золота та діамантів (фото, відео)"Мабуть, відчув, що розмова з прикордонницею йде не зовсім гладко. Тож вирішив викласти "все як є". Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули", - йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, на нього нібито почали здійснювати атаки, тож він вирішив просити допомоги в українських спецслужб і нібито для цього й прибув до України.

"Ще він зізнався, що випробовував на собі різні "порошки", які завозили у РФ для тамтешніх спецагентів… Перевіряти усі "заяви" росіянина прикордонники, звісно, не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її. Тож повернувся без п’яти хвилин "Герой Росії" зворотним рейсом до Абу-Дабі", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, у Полтавській області 18-річна дівчина імітувала власне викрадення і вимагала у батьків гроші. Отримані кошти вона хотіла витратити на переїзд в Росію.

Пізніше дівчина пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль. Там її начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася в одній із соціальних мереж.

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Автор: Антоніна Доломанжи