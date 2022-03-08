В Україну з-за кордону повертаються чоловіки.

З початку війни з Росією в Україну з-за кордону повернулися 167 тис. українських громадян, з них 80% – чоловіки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у Твіттері.

"Українські чоловіки продовжують прибувати з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини", - зазначили в ДПСУ.

За даними відомства, за 12 днів війни із західних ділянок кордону в Україну повернулося 167 тис. наших співвітчизників, з яких близько 80% – чоловіки.

Таким чином, за даними прикордонників, в Україну повернулися близько 134 тис. чоловіків.

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