Ймовірно, ці вагони перевозити боєприпаси для загарбників.

Z-пабліки повідомляють про "приліт" по тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області.

За попередніми даними, "прилетіло" до залізничних коліях, які загарбники використовують для постачання боєприпасів і техніки на фронт. У мережі з'явилося відео з місця атаки.

На кадрах видно, як палають залізничні вагони та вантажівка, що була поруч. За непідтвердженими даними, вдарили по потягу, який перевозив боєприпаси для окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Воїни закріпляються на досягнутих рубежах.

Попри розмови про "повільність контрнаступу", аналітики стверджують, що темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації.

Разом з тим, британський адмірал Тоні Радакін заявив, що російська армія втратила половину своєї боєздатності в Україні. Окупанти більше не можуть проводити наступальних операцій.

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