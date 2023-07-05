Z-пабліки повідомляють про "приліт" по тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області.
За попередніми даними, "прилетіло" до залізничних коліях, які загарбники використовують для постачання боєприпасів і техніки на фронт. У мережі з'явилося відео з місця атаки.
На кадрах видно, як палають залізничні вагони та вантажівка, що була поруч. За непідтвердженими даними, вдарили по потягу, який перевозив боєприпаси для окупантів.
Війна в Україні - останні новини
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 40 бойових зіткнень.
Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Воїни закріпляються на досягнутих рубежах.
Попри розмови про "повільність контрнаступу", аналітики стверджують, що темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації.
Разом з тим, британський адмірал Тоні Радакін заявив, що російська армія втратила половину своєї боєздатності в Україні. Окупанти більше не можуть проводити наступальних операцій.