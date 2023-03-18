Куди поділися попередні 50 тисяч найманців з числа ув'язнених, олігарх скромно замовчує.

Російський олігарх Євген Пригожин збирається до травня завербувати ще 30 тисяч найманців у свою "Групу Вагнера". Про це Пригожин заявив у коментарі, який розповсюдила його прес-служба.

За словами ватажка "Групи Вагнера", відкриті ним по всій Росії пункти вербування найманців дали "несподіваний результат". Олігарх стверджує, що в день вдається вербувати по 500-800 бойовиків, а іноді навіть більше 1200 в день.

"До середини травня ми плануємо, що кількість бійців у підрозділах збільшиться приблизно на 30 000", – заявив він.

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Також Пригожин похвалився, що зараз вдається вербувати людей з хорошою фізичною підготовкою, хоча раніше з цим були певні проблеми.

Пригожин вербує нових бойовиків в "групу Вагнера"

Після декількох місяців важких боїв за Бахмут і Соледар приватна армія Пригожина зазнала колосальних втрат і, згідно з деякими оцінками, майже перестала існувати у своєму колишньому вигляді.

На цьому тлі Пригожин відкрив по всій Росії десятки вербувальних пунктів - переважно на базі спортивних клубів, які відвідують зокрема діти. Деякі пункти вербування розташовані безпосередньо в приміщеннях шкіл.

Також Пригожин шукає й інші варіанти для пошуку гарматного м'яса. Нещодавно він зумів запустити рекламу свого угруповання на порнографічному порталі Porhhub. Побачити таку рекламу можуть відвідувачі сайту з Росії.

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