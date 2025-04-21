За словами військового, "великоднє перемир'я" на цьому напрямку не було майже відчутним.

Після того, як президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я". яке начебто мало бути 30 годин, росіяни на Покровському напрямку здійснили 36 штурмів. За день до цього окупанти провели 39 штурмів. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі "Громадського радіо".

Він зазначив, що перед 18:00 19 квітня на Покровському напрямку справді було тихо, це тривало приблизно дві години, однак пізніше бойові дії почалися знову.

Цехоцький додав, що якщо за добу перед "перемир'ям" на цьому напрямку було 39 штурмів, то під час його їх було 36.

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"Були штурми. Були переміщення. Переважно штурмували на легкових автомобілях, мотоциклах. А перед цим ворог зробив провокацію в Донецьку", - підкреслив військовий.

Офіцер зауважив, що російська армія використовує для штурмів мотоцикли, адже її солдати не мають достатньої фізичної підготовки. Він підкреслив, що складно пройти пішки три кілометри у повному спорядженні, адже на мотоциклах можна зробити це значно швидше.

За його словами, в окупантів нічого не змінюється, тому "великоднє перемир'я" на Покровському напрямку не було майже відчутним.

Коли журналіст запитав Цехоцького про те, як військові відреагували на "великоднє перемир'я", він відповів:

"Реагували традиційно. Готувалися до бойових дій".

Він підсумував, що години затишшя використовуються для покращення своїх позицій, проведення мінувань та загороджувальних робіт чи доставлення боєкомплекту.

Офіцер додав, що на Покровському напрямку росіяни значно збільшили використання дронів на оптоволокні. За його словами, такі дрони є найбільшою перешкодою.

"Великоднє перемир'я" - останні новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про великодні провокації з боку росіян. За його словами, окупанти провокували ЗСУ під час проведення маневрів, які були схожі на штурми, що проходили начебто "під білим прапором".

Водночас речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що одразу після завершення "великоднього перемир'я" з боку Криму російські окупанти розпочали здійснювати на материкову Україну масовані обстріли. Він зазначив, що з цього напрямку на Україну летіло все, що тільки могло.

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