Організовувати "процес" будуть працівники МВС Росії.

Росія збирається направити в Запорізьку область виїзні бригади працівників свого міністерства внутрішніх справ для роздачі паспортів РФ.

Про це пише ТАСС з посиланням на члена так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимира Рогова.

"Виїзні бригади співробітників МВС Росії можуть організувати в Запорізькій області для прийому документів на отримання паспорта РФ. Опрацьовуються варіанти організації процесу", - заявив Рогов.

При цьому він не уточнив, коли розпочнеться процес "паспортизації".

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець.

Крім того, в Мелітопольському районі співробітники одного з відділів поліції перейшли на бік ворога, серед зрадників є учасники антитерористичної операції.

Водночас в області розвивається партизанський рух. В окупованих Мелітополі і Токмаку партизани розповсюджують антиросійські листівки.

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