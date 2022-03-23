Президент наголосив, що ця відповідальність є неминучою.

Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до льотчиків окупантів: "Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати".

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

"Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка – знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо – бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі", - наголосив глава держави.

Зеленський вчергове звернувся до російських льотчиків, "які не думають, який наказ вони виконують": "Вбивство цивільних – це злочин. І ви будете відповідати – у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра – це менш важливо. Головне, що неминуче".

Раніше президент заявив, що українські військові знайдуть і заб'ють того льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв в Маріуполі.

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