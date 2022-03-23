Станом на сьогодні у місті перебувають близько ста тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що вже найближчими днями очільник грецького Міністерства закордонних справ зможе супроводити гуманітарну колону до Маріуполя.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

"Особливий аспект – це безпекові гарантії для України. Життєво потрібні не тільки нам, а й усім сусіднім країнам. Через нашу безпеку, яка зцементує мир на сході Європи", - зазначив президент.

Він подякував міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу гуманітарних коридорів у Маріуполь.

"Щоб урятувати наших людей із міста й довезти туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної", - сказав Зеленський.

Він розповів, що станом на сьогодні у місті перебувають близько ста тисяч людей.

"У нелюдських умовах. У повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором", - зауважив глава держави.

За його словами, сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами на погодженому маршруті біля Мангуша.

В результаті полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.

"Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що очікує реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями.

Він нагадав, що попри всі складнощі за сьогодні все ж вдалося врятувати понад 7 тисяч маріупольців.

"Завтра продовжимо цю важливу роботу. Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях", - уточнив глава держави.

Нагадаємо, у Маріуполі російські війська вбили вже понад 3 тисячі цивільних. Деяких загиблих ховають у братських могилах.

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