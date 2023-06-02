Ворог почав терміново вивозити своє обладнання з морського порту по сухопутній дорозі.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію, що окупанти після сьогоднішньої "бавовни" терміново залишають порт Бердянська. В ефірі інформаційного телемарафону він розповів, що кораблі, які заходили у порт, щоб завантажитись викраденим українським зерном та устаткуванням, покидають місто.

"Дійсно, місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху, який був в Бердянському порту декілька годин тому, ворог почав швидко як вивозити своє обладнання з Бердянського порту по сухопутній дорозі, так і відводити кораблі, які приїхали завантажувати, точніше сказати, красти наше зерно. Наразі немає інформації, чи вони завантажені чи ні, але точно там їм не місце", - акцентував Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Мер Мелітополя додав, що ворог вивозить українське зерно не лише морем та кораблями, але й залізничним транспортом. "Тож сподіваємось, що наші героїчні військові найближчим часом звільнять наші тимчасово окуповані території і ми зможемо це остаточно припинити", - підкреслив Федоров.

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Вибухи у Бердянську - що відомо

Сьогодні у тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих Телеграм-каналів, "бавовна" була у морському порті, зазначалося, що звідти почали тікати ворожі судна.

Це вже не перший вибух у порту Бердянська. Зокрема, минулого разу внаслідок удару по порту були пошкоджені російські кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

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