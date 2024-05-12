Про постраждалих не повідомляли.

Вночі у неділю, 12 травня, російські загарбники завдають ударів по Харкову. У місті чули щонайменше один вибух.

Згідною з мапою повітряних тривог, сигнал про небезпеку на Харківщині лунає з 19:48, у Вовчанській та Липецькій територіальних громадах - з 11:37. Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Харківський міський голова Ігор Терехов о 22:40 повідомив, що у місті пролунав вибух. Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов попередив, що росіяни завдають ударів. "Харків та передмістя: будьте обережні!" - закликав він.

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Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомляв про пуски ракет та КАБів окупантами. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

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Оновлено о 23:05: Влучання зафіксували за межами Харкова, повідомляє Синєгубов. На цю хвилину - без постраждалих, інформація про руйнування встановлюється.

Оновлено о 22:55: Обидва "прильоти" у найближчому передмісті, повідомив Терехов.

Наступ Росії на Харківщині: останні новини

Як відомо, днями російські загарбницькі війська прорвали кордон на півночі Харківської області. Тривають важкі бої.

Аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували шість населених пунктів. В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" заявили, що не підтверджують цю інформацію.

За їхніми словами, у прикордонних районах і вздовж кордону ведуться бойові дії, українські сили роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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