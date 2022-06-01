Інформацію підтвердив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

В одному з районів Львівської області пролунали вибухи.

Повідомлення про це ввечері 1 червня почала поширюватися, зокрема, в соціальних мережах. При цьому в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький підтвердив інформацію.

"На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Оновлено. За словами Козицького, внаслідок ракетної атаки постраждали двоє людей.

"Попередньо: ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - зазначив глава ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше над Львівщиною українські військовослужбовці збили російську крилату ракету.

А в ніч на 17 травня ворог вдарив ракетами по Львівській області. Очільник ОВА Максим Козицький повідомляв тоді, що окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця", розташований у Яворівському районі. Чиновник додав, що внаслідок вибуху пошкоджено залізничну інфраструктуру, а ракети летіли зі сходу.

Мер Львова Андрій Садовий розповів про кілька причин, чому російські військові сили почали так завзято обстрілювати місто.

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