За його словами, на це є декілька причин.

У Львові розташовано дуже багато міжнародних організацій та офісів, а в результаті ракетних обстрілів у них може постати питання, чи безпечно у місті.

Таку думку висловив мер Львова Андрій Садовий в ефірі інформаційного телемарафону, оцінюючи масовану ракетну атаку міста за минулу ніч.

Мер Львова зазначив, що є декілька причин, чому російські військові сили почали так завзято обстрілювати місто.

"По-перше, у Львові їх цікавлять об’єкти інфраструктури і вони хочуть тримати людей в постійній напрузі. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій та офісів, що ставить питання, чи безпечно їм у місті. Але, якщо вчасно реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття, то буде безпечно", - акцентував Садовий.

Мер Львова додав, що цієї ночі Львівщина пережила найбільшу атаку за кількістю ракет з початку російського військового вторгнення, а львів’яни фактично всю ніч просиділи в укриттях.

"Люди бачили ракети, які летіли над околицею міста, і чули дуже сильні вибухи. Тільки на ранок стало зрозуміло, що якісно спрацювала наша система ППО. У Львові не було жодних пошкоджень інфраструктури, тільки у Яворівському районі уламки знешкодженої ракети пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури", - сказав Садовий.

Мер Львова наголосив, що все це відбувалося фактично на межі у 15 кілометрів біля польського кордону, взагалі кордону з Європейським Союзом.

"Росія не розуміє, що українська армія – це сорок мільйонів людей, стільки ракет у них точно немає", - підкреслив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 17 травня підрозділи ППО знищили три крилаті ракети, що були випущені ворогом по об’єктам Львівщини.

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