Вибухи у Волгограді: дрони атакували НПЗ та стратегічний ракетний завод

Після атаки був пошкоджений та спалахнув Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Російський Волгоград вночі атакували дрони, мешканці повідомляли про велику кількість вибухів, пише Astra. Після атаки спалахнула пожежа на місцевому НПЗ, який вже неодноразово страждав від ударів ЗСУ.

Місцева влада вже підтвердила масовану атаку і заявила, що БПЛА влучив у багатоквартирний будинок, постраждалих немає.

При цьому в місті спалахнула пожежа, згідно з аналізом відео та фото очевидців, уражений і загорівся Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Це найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів "Лукойлу". Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

До цього завод уже неодноразово атакували дрони, остання атака сталася в лютому 2026 року.

Крім того, у сьогоднішньої атаки на Волгоград могла бути ще одна важлива мета.

Як пише Astra, будинок у Волгограді, в який, за словами місцевої влади, влучив БПЛА, розташований за 2 кілометри від науково-виробничого центру "Титан-Баррикади".

Це одне з ключових і найбільш засекречених підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Є виробником озброєння повного циклу від проектування, НДДКР до великосерійного виробництва.

Тут створюються, випробовуються та виробляються пускові наземні установки та агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М" і перспективного "Сармата". Також серед продукції заводу – самохідні пускові установки оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", важкі артилерійські системи великого калібру, морські артилерійські установки та берегові протикорабельні комплекси.

Підприємство перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Канади, Японії та низки інших країн.

Останні атаки на Росію

19 травня Сили оборони завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії – нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижегородської області. Потужність переробки підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

А через кілька днів було атаковано Сизранський НПЗ, одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Самарській області.

За повідомленням Reuters, ключові НПЗ у центральній Росії зупинилися після українських ударів. Сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день.

