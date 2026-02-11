Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ

Цей нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні потреб російських загарбницьких військ у війні проти України.

Українські захисники нанесли серію уражень з метою зниження наступальних спроможностей російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удар по нафтопереробному заводу у Волгограді, а також уражено склади ПММ та МТЗ, засоби ППО і місця зосередження противника.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Ураження НПЗ

"У ніч на 11 лютого 2026 року, уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" (Волгоград, Волгоградська область, РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, на території об’єкта зафіксовано пожежу.

Утім, у Генштабі додали, що масштаби збитків уточнюються.

Ураження складів

Як повідомляє Генштаб, на тимчасово окупованій території українського Криму, у районі населеного пункту Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

Разом з тим, на тимчасово окупованій частині Запорізької області завдано ударів по позиціях російських окупантів в трьох населених пунктах.

Таким чином, у районі населеного пункту Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі Любимівки під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, у районі Гуляйполя українські воїни били по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Ураження зенітних ракетних комплексів

При цьому, на тимчасово окупованій частині Донецької області, у районі населеного пункту Третяки, уражено зенітний ракетний комплекс "Оса".

Також, на окупованій частині Херсонської області, у районі Воскресенського, уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Як наголосили у Генштабі, загальні втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого стало відомо про завдання удару по дослідному заводу в селищі Редкіно Тверської області. На цьому об’єкті росіяни виготовляють компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

