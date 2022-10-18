Висновки Данії виявилися схожими на висновки шведської прокуратури.

Попереднє розслідування пошкоджень двох газопроводів "Північний потік" у данській частині Балтійського моря показує, що витоки були спричинені "потужними вибухами".

Про це повідомила поліція Копенгагена у вівторок.

"Розслідування підтвердило, що "Північний потік" та "Північний потік 2" у виключній економічній зоні Данії були значно пошкоджені і що пошкодження спричинили потужні вибухи. На основі попереднього розслідування вирішили створити спільну слідчу групу, яка займатиметься подальшим розслідуванням інцидентів", – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що ще зарано говорити про те, коли розслідування буде завершено.

Як пише Reuters, раніше сейсмологи з Данії заявили, що вони зареєстрували підземні поштовхи поблизу витоків силою 2,3 бала за шкалою Ріхтера і що сигнали не нагадують сигнали землетрусів.

Висновки Данії виявилися схожими на висновки шведської прокуратури, яка заявила, що інші дірки в трубопроводах також, схоже, були спричинені вибухами.

Пошкодження трубопроводу "Північний потік"

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Це сталося через дірку в трубі.

За словами російського аналітика Дмитра Донецького, з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключає можливості саботажу.

У ЄС вважають, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Лідери західних країн не виключають, що це був саботаж.

Нещодавно Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів.

Росія хотіла долучитись до розслідування, однак Швеція їй відмовила.

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