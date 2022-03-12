За даними губернатора, ворог намагається залякати місто.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив вечірнє зведення подій в Миколаївській області. За його словами, ворог продовжує нести втрати.

Про це Кім повідомив у своєму відеозверненні.

"Вибухнула колона на мінах, розстріляли подекуди. Добре попрацювали за межами досяжності. Загалом - красиво поки все йде. Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він буде тут нас захоплювати", - розповів Кім.

Однак він запевнив, що його і його команду це не турбує. "Ми рухаємося вперед", - додав Кім.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві в результаті нічного обстрілу 8 осіб одержали поранення.

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