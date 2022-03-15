Він наголосив на відповідальності росіян за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що усі партнери України поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах.

"За це буде відповідь. Обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори. Обов'язково", - підкреслив Зеленський.

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