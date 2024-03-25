За даними опитування, наразі 9,4% громадян Польщі вважають, що Варшава має відправити свої війська до України.

У Польщі зростає кількість людей, які виступають за відправлення своїх військ до України. Про це йдеться в опитування для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

Відомо, що в подібному дослідженні минулого року підтримка відправлення армії Польщі була 0%, а дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі був на рівні 3,4%.

Тепер поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а саме 75%, ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецього озброєння та гранатометів, щодо важкої техніки та літаків, то за це виступають 54,1%.

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Також дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%, ще 9,4% вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України.

У RMF зазначають, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно він заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ в Україну.

Відправлення західних військ в Україну: що відомо

Колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військ до України. За його словами, така заява залишила достатньо двозначності і це перший раз, коли щось схоже було сказано на публіку.

"Це привернуло увагу Путіна до того, що країни, не лише Франція, а й інші союзники, розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці ЗСУ чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати", - зауважив екс-посадовець Пентагону.

Водночас докторант Університету Квебеку та фахівець із російської стратегічної культури Вінсент Турре пояснив, чому деякі західні країни розглядають відправку своїх військ в Україну. За його словами, таким чином вони сподіваються "укріпити" деякі території.

"Але важливо не думати, що ця просто присутність може повністю відмовити супротивника; ми також повинні бути в змозі забезпечити безпеку цих районів і забезпечити захист розгорнутих сил. Залпам, які Росія зараз запускає в Україні, поєднуючи безпілотники та ракети всіх видів, дуже важко протистояти. Альтернативний підхід, більш керований, тому що він більш обмежений, полягав би в тому, щоб відправити менші підрозділи для доповнення української оборони", - зазначив він.

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