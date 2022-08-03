Все залежить від типу ракет, які передадуть Україні.

Снаряди і ракети, які США нададуть Україні в новому пакеті допомоги, можуть збільшити вогневий вплив підрозділів Збройних сил України в 2-3 рази.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його даними, в останній пакет допомоги від США на суму 550 млн дол. входить 75 тис. снарядів і 3 тис. ракет.

"Якщо це ракети М31, то вони збільшать наш вогневий вплив на ворога на 50-70 км. Якщо це будуть ракети М26 - до 45 км. Таким чином ми зможемо активно випалювати фронт до глибини 30 км. Якщо будуть ракети дальністю 130-140 км, то ми зможемо працювати по Криму, по Кримському мосту", - сказав він.

Експерт зазначив, що, залежно від номенклатури ракет, допомога США збільшить вогневий вплив на тили противника у 2-3 рази.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в США заявили про рішення надати Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки на суму 550 млн дол., до нього увійдуть велика кількість боєприпасів для HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм.

Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки з того моменту, як Джозеф Байден став президентом США. Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

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