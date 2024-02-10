Сьогодні щоденне зведення щодо ситуації на фронті вийшло у незвичний час.

Генштаб ЗСУ у суботу, 10 лютого, опублікував із запізненням статистику щодо втрат Росії в Україні, однак там є на що подивитися.

Зокрема, армія України за бойову добу викосила майже тисячу окупантів. Загальна ліквідація військових РФ сягнула цифри 394 270 одиниць особового складу армії, йдеться у звіті.

Наші військові знищили:

особового складу - близько 980 осіб;

танків - 6394 (+9) од;

бойових броньованих машин - 11942 (+21) од;

артилерійських систем - 9459 (+24) од;

РСЗВ - 981 (+0) од;

засоби ППО - 666 (+0) од;

літаків - 332 (+0) од;

гелікоптерів - 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7235 (+26);

крилаті ракети - 1881 (+0);

кораблі /катери - 24 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12579 (+28) од;

спеціальна техніка - 1512 (+3).

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В Україні змінився Головнокомандувач ЗСУ

8 лютого в Україні сталися важливі ротації, які можуть вплинути на подальший перебіг війни з Росією. Держава офіційно змінила на посаді Головнокомандувача Збройних сил України. Ним, замість Валерія Залужного, став Олександр Сирський - останній до призначення очолював підрозділ Сухопутний військ ЗСУ.

Західні ЗМІ оцінили по-різному цю ротацію. Зокрема, BBC, опираючись на кілька відгуків українських військових, писало, що Сирський має математичний склад розуму та не допускає розмов про поразку.

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