Серед інших гасел, що пишуть в окупованому місті - "Херсон - це Україна".

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні продовжують з'являтися патріотичні написи та українські прапори.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров та показав відповідні фото.

"У тимчасово окупованому Херсоні українці продовжують боротися з окупантами. На вулицях міста регулярно з'являються зображення українського прапора і патріотичні написи. Сміливі херсонці нагадують ворогу, що в нього немає жодного шансу", - написав міністр.

"Херсон - це Україна", "Вір ЗСУ", "Слава Україні" - такими гаслами місцеві жителі продовжують боротися з рашистами.

Нагадаємо, американські аналітики прокоментували контратаку ЗСУ під Херсоном і показали карту.

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