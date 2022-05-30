У тимчасово окупованому Херсоні українці продовжують боротися з окупантами / фото: Telegram Михайло Федоров

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні продовжують з'являтися патріотичні написи та українські прапори.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров та показав відповідні фото.

"У тимчасово окупованому Херсоні українці продовжують боротися з окупантами. На вулицях міста регулярно з'являються зображення українського прапора і патріотичні написи. Сміливі херсонці нагадують ворогу, що в нього немає жодного шансу", - написав міністр.

"Херсон - це Україна", "Вір ЗСУ", "Слава Україні" - такими гаслами місцеві жителі продовжують боротися з рашистами.

Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022
Фото Херсон ЗСУ 30 травня 2022

Нагадаємо, американські аналітики прокоментували контратаку ЗСУ під Херсоном і показали карту.

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