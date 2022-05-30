Рашисти шантажують українських аграріїв, купують їхню продукцію за безцінь та грабують запаси зерна.

Окупаційна влада Херсонської області заявила, що почався процес вивезення зерна з регіону до держави-терориста.

Про це повідомив для російських ЗМІ так званий заступник голови Херсонської області Кіріл Стрємоусов, котрого окупанти поставили керувати в регіоні.

Фашисти вкрали минулорічний врожай пшениці, який зберігався у Херсонській області.

Стрємоусов каже про початок збору врожаю озимих зернових з 20 червня, яке теж планують вивозити. "Є місце, куди складати [новий урожай], хоча, звичайно, дуже багато зерна знаходиться тут", – заявив він.

Окупанти переконують, що зерно буцімто продають у РФ. Рашисти шантажують українських аграріїв, купують їхню продукцію за безцінь та грабують запаси зерна.

Як раніше повідомляв УНІАН, за повідомленнями міжнародних ЗМІ, 11 травня російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії. Раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі награбованого відмовилися Єгипет та Ліван.

А у Мінагрополітики підрахували, скільки українського зерна вкрали росіяни.

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