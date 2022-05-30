Українські військові зривають плани окупантів.

Нещодавня успішна контратака українських військових у Херсонській області змусила ворожі війська перейти до оборони.

До такого висновку дійшли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті припускають, що такі дії українських захисників, ймовірно, спрямовані на зрив планів Росії зі створення сильних оборонних позицій на півдні.

"Хоча українська контратака, мабуть, не призведе до відвоювання значної території в найближчому майбутньому, вона, швидше за все, порушить російські операції та потенційно змусить Росію перекинути підкріплення в Херсонську область, яка в основному утримується нестандартними підрозділами. Українські контратаки можуть додатково уповільнити зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над окупованим півднем України", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. В ОК "Південь" кажуть, що внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог зазнав суттєвих втрат і зайняв оборону на невигідних і недообладнаних позиціях.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російські війська намагаються обладнати позиції, побудувати військові бази і закріпитися в Херсонській області, проте вони не встигнуть цього зробити.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив: щоно Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня або місяця, але і не питання року".