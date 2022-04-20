В Міноборони заявили, що вирішальна битва за Україну вже розпочалася / фото REUTERS

Битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю "РБК-Україна".

Впродовж останніх кількох днів ворог значно пришвидшив наступальні дії у Східній операційній зоні та збільшив кількість ракетних ударів й артилерійських обстрілів фактично по всій лінії зіткнення.

"Зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва вже розпочалася", – пояснив Мотузяник.

На його думку, широкий наступ російських окупантів на сході нашої країни рано чи пізно мав відбутися.

Водночас полковник зауважив, що українські міста й села на цій території є великими й маленькими фортецями. Вони мужньо тримають оборону й стоять на заваді ворогу.

"Вони не дають здійснитися його планам захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі – це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", – підкреслив речник Міноборони.

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Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

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