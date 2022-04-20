Російські загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю "РБК-Україна".

Впродовж останніх кількох днів ворог значно пришвидшив наступальні дії у Східній операційній зоні та збільшив кількість ракетних ударів й артилерійських обстрілів фактично по всій лінії зіткнення.

"Зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва вже розпочалася", – пояснив Мотузяник.

На його думку, широкий наступ російських окупантів на сході нашої країни рано чи пізно мав відбутися.

Водночас полковник зауважив, що українські міста й села на цій території є великими й маленькими фортецями. Вони мужньо тримають оборону й стоять на заваді ворогу.

"Вони не дають здійснитися його планам захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі – це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", – підкреслив речник Міноборони.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

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