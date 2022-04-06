Обстрілів не було, зазначив начальник Миколаївської ОВА.

Ситуація в Миколаєві сьогодні, 6 квітня, спокійна, але по лінії фронту ідуть важкі бої.

Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі інформаційного телемарафону.

Кім спростував інформацію про те, що Миколаїв можуть оточити.

"По лінії фронту ідуть важкі бої, щодо ситуації в місті за сьогодні вона спокійна. Обстрілів не було, хоча ще не вечір. Може вони перевіряють стан речей і напругу в місті, може вони хочуть прикрити ще свої дії. Перевіряють реакцію людей на будь-який вброс інформації", - сказав він.

Голова ОВА зазначив, що ситуацію повністю безпечною назвати не може.

"Спокійно не може відчувати себе ніхто, бо вони використовують систему "калібр", небезпечно по всій Україні. Але в нас вони ще використовують гради, систему залпового вогню, тому в нас трохи гірше. Коли вони не будуть доставати, у нас зовсім спокійно стане", - сказав він.

Кім передав повідомлення окупантам.

"Я можу порадити лягти і вмерти прямо там, де вони зараз стоять, інакше прийдеться їм допомагати. Ніхто не може просто так дивитися на ті звірства, які були в Бучі та в Ірпені. Всі не хочуть повторення цієї ситуації в рідному місці, в рідній області. Ніхто там про полон і не думає. Дійсно всі злі на них", - пояснив він.

Кім зазначив, що зараз першочергова задача області відновити економіку.

"Є запаси, і зараз першочергове завдання уряду - відновлення економіки. Це важко робити, коли літають ракети, але ми відбудовуємо і намагаємося все робити. У нас основне питання – море заблоковано, для нас це дуже складне питання, що стосується малого бізнесу, він дуже швидко відновиться. Основне питання у великому та середньому бізнесі, в принципі в логістиці півдня України", - сказав він.

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