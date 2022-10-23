Ще близько 40 окупантів було поранено.

В районі Енергодару Збройні сили України знищили чотири гаубиці та боєприпаси ворога, а також до 50 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що, за уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки ворога за 22 жовтня.

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"В районі міста Енергодар в результаті вогневого ураження було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено. На одному з напрямків уражено 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками", - йдеться у повідомленні.

Енергодар під окупацією РФ

Енергодар - це місто-супутник Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти захопили це місто і Запорізьку АЕС 4 березня.

Супротивники не раз відкривали вогонь по Енергодару, а також влучали по території ЗАЕС, через що виникали проблеми з електропостачанням.

7 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі були потужні обстріли, через які в місті раптово зникла електрика, а також водопостачання.

8 жовтня внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, і почали працювати дизельні генератори.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

Як розказали в НАЕК "Енергоатом", 19 та 20 жовтня з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

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