Зокрема, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський".

Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару - російські війська починають втікати з міста.

Як розказали в НАЕК "Енергоатом", учора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

"Було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - наголосили в "Енергоатомі"

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Енергодар під окупацією РФ

Енергодар - це місто-супутник Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти захопили це місто і Запорізьку АЕС 4 березня.

Супротивники не раз відкривали вогонь по Енергодару, а також влучали по території ЗАЕС, через що виникали проблеми з електропостачанням.

7 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі були потужні обстріли, через які в місті раптово зникла електрика, а також водопостачання.

8 жовтня внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, і почали працювати дизельні генератори.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

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