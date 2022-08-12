Тривають бойові дії біля селища Піски.

В Україні триває боротьба з наступом російських окупантів. Однією з найважчих ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок: ворог гатить з танків, артилерії та авіації. Біля Горлівки – Зайцевого війська РФ мають частковий успіх.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 серпня 2022.

"На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх", - зазначили у Генштабі.

Також відомо, що окупанти вели наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема.

"Успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування ворог поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного.

"Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Генштаб повідомив, що ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись артилерійським вогнем витіснити підрозділи ЗСУ з зайнятих рубежів.

Відомо, що у Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою.

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