Окупанти продовжують порушувати режим тиші, внаслідок обстрілів поранено українського військового.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у зведенні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4, загарбники обстрілювали українські позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний", - наголошується у зведенні.
Також сказано, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Ескалація ситуації на сході України
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.
- Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
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