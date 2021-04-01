З початку доби російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

Окупанти продовжують порушувати режим тиші, внаслідок обстрілів поранено українського військового.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом поточної доби, 1 квітня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Старогнатівка та Водяне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4, загарбники обстрілювали українські позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у передмісті селища Шуми противник здійснив обстріли з автоматичних гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об’єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого – задовільний", - наголошується у зведенні.

Також сказано, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ескалація ситуації на сході України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

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Автор: Віталій Саєнко