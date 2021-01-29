Стан здоров'я захисників України задовільний.

На Донбасі російсько-окупаційні війська скинули з беспілотника снаряд, в результаті поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штаб операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний.

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«Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей», - наголошують в штабі.

Про дії окупантів повідомлено представників СММ ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Костянтин Гончаров