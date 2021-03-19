Окупаційні війська перешкоджали роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Сьогодні російські окупанти не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00.

"Протягом поточної доби, 19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціях українських захисників не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі також наголошують, що Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Водночас, українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО. Зокрема, збройні сили РФ й надалі перешкоджають плановій роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом подавлення радіосигналів управління безпілотних літальних апаратів місії.

"15 березня, пролітаючи над районами між населеними пунктами Авдіївка і Докучаєвськ, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод радіосигналу унаслідок глушіння. Крім того, цей БПЛА зазнавав впливу перешкод радіосигналу обох модулів GPS під час польоту над районами між Докучаєвськом і Зеленим", - йдеться в зведенні.

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17 березня, пролітаючи над населеним пунктом Богданівка, БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнавав впливу перешкод радіосигналу. Крім того, місією вкотре зафіксовано численні факти мінування окупантами доріг та ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях.

"Зазначені дії з боку найманців носять системний характер і свідчать про їх небажання дотримуватись досягнутих домовленостей. Про всі порушення з боку окупантів українську сторону СЦКК поінформував СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - сказано у зведенні.

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Автор: Віталій Саєнко