Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Упродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

У районі населеного пункту Катеринівка окупанти застосували гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

Неподалік Луганського підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

«На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», - повідомили в прес-службі.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі: що відомо

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи досягли домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Відтоді неодноразово фіксувалося порушення перемир’я з боку окупантів.

Так, минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті домовленості. На Приазов’ї було задокументовано проліт ворожого квадрокоптера, який було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби.

А 24 листопада від кулі снайпера бойовиків загинув старший солдат в 72-й ОМБр В'ячеслав Мінкін.

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Автор: Денис Прядко