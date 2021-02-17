Протягом 13 лютого збройні формування РФ та її найманці тричі відмовляли представникам місії у доступі до запланованих місць проведення моніторингу.

Збройні формування РФ та її найманці вчергове перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці штабу ООС у Facebook.

За її даними, тільки протягом 13 лютого збройні формування РФ та її найманці тричі відмовляли представникам місії у доступі до запланованих місць проведення моніторингу.

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Так, на блокпостах окупаційних військ поблизу населених пунктів Староласпи, Шевченкове та Лукове Донецької області патрулям СММ ОБСЄ забороняли доступ до районів спостереження та фіксації порушень, посилаючись на "проведення інженерних робіт" та "відсутність наказів командирів".

"Подібні дії та відмови у доступі місії на непідконтрольну уряду України територію мають надумані причини та приводи, метою яких є приховування порушень Мінських домовленостей, а також небажання дотримуватися норм міжнародного права", - зазначають представники української сторони СЦКК.

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Автор: Антоніна Доломанжи