Леонід Кравчук наголосив, що ніяких конструктивних пропозицій з боку Росії немає, вона займає дивну позицію та заводить переговори у глухий кут.

Росія не хоче миру на Донбасі та блокує перемовини у Тристоронній контактній групі.

Про це перший президент, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ситуація рухається по колу, ніяких конструктивних пропозицій з боку Росії немає. Вона продовжує займати дивну позицію. Вона вважає, що виконує якусь дивну функцію, а саме, що вона спостерігач. Хоча ніхто їй таких доручень, таких повноважень ніколи не давав. Тому якщо Росія надалі стоятиме на тому, що вона не є стороною конфлікту, а лише спостерігачем, і шукати будь-які причини, щоб блокувати наші перемовини, то можна говорити, що ситуація перебуває у глухому куті. І що її вивести з цього кута можна лише радикальними кроками", - зазначив Кравчук.

Він наголосив, що Росія не зацікавлена в просуванні переговорного процесу щодо Донбасу.

"Наша делегація зараз думає над тим, які можливо внести пропозиції на базі тих домовленостей, які є, але на жаль рухів уперед немає, тому будемо говорити як є: ситуація в глухому куті, заблокована Росією. Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, якою вона є сьогодні, а може іншою, але не кращою", - заявив Кравчук.

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Ситуація на Донбасі: подробиці

Днями бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: УНІАН