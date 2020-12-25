Всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожВ районі Шумів російські окупанти поранили українського воїнаЯк повідомляє у вечірньому зведенні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Водяного вони чотири рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, випустивши при цьому 12 і 8 хв відповідно. Також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.

Також у зведенні сказано, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 129 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Світлана Закелова