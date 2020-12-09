За словами президента, активність України в процесі переговорів показала всьому світу, що ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей.

Президент Володимир Зеленський заявляє про готовність української сторони до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок.

Про це йдеться у його заяві з нагоди річниці саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, яка оприлюднена на сайті глави держави.

Він вважає, що на прямих переговорах лідерів держав – учасниць нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі.

"Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей", – зазначив Зеленський.

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Президент також заявив, що "Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб".

За його словами, попри складнощі вперше за роки війни вдалося встановити реальний режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року, й завдяки цьому вдалося зберегти десятки життів українських військових і цивільних.

Крім того, додав глава держави, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг. За словами Зеленського, цим Україна демонструє мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

"Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна - це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури", - заявив Зеленський.

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Автор: Світлана Закелова