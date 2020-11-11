Йдеться про цвинтарі, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що наполягає на терміновій необхідності початку розмінування 19 ділянок на Донбасі.

Як повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook, сьогодні, 11 листопада, відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій у режимі відеоконференції.

"Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Чевік зазначив, що режим припинення вогню у цілому зберігається вже 108 діб", - йдеться в заяві.

Також, за словами Чевіка, спостерігається зменшення кількості обстрілів та використання важкого озброєння (мінометів).

Водночас, українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування - пропозиції, яку вніс президент України Володимир Зеленський під час паризького саміту 9 грудня 2019 року.

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"Йдеться про заміновані 19 ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування", - наголошується в повідомленні.

При цьому, украй важливо, наголошує голова української делегації Леонід Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке унеможливить це фізично.

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Автор: Віталій Саєнко