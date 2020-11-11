Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що наполягає на терміновій необхідності початку розмінування 19 ділянок на Донбасі.
Як повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook, сьогодні, 11 листопада, відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій у режимі відеоконференції.
"Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Чевік зазначив, що режим припинення вогню у цілому зберігається вже 108 діб", - йдеться в заяві.
Також, за словами Чевіка, спостерігається зменшення кількості обстрілів та використання важкого озброєння (мінометів).
Водночас, українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування - пропозиції, яку вніс президент України Володимир Зеленський під час паризького саміту 9 грудня 2019 року.
Читайте такожВ Об’єднаних силах назвали чотири нових ділянки розведення сил
"Йдеться про заміновані 19 ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування", - наголошується в повідомленні.
При цьому, украй важливо, наголошує голова української делегації Леонід Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке унеможливить це фізично.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Кабміні розповіли, скільки років потрібно на реінтеграцію Донбасу
- У ТКГ заявили, що росіяни заблокували пропуск громадян через лінію розмежування на Донбасі (відео)
- На КПВВ на Донбасі можуть створити "зелені коридори" для малорухомих громадян
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram