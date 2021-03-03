Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Сьогодні, 3 березня, неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Північ» у Facebook.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення.

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Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я військового - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Автор: Денис Прядко