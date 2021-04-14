Впродовж поточної доби російські окупаційні сили шість разів порушили режим припинення вогню на сході України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони.
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Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.
Крім того, у районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, а поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був вчасно подавлений.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - зазначили в штабі.
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