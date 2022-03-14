"Однокласники" або "OK" – це популярна серед росіян соцмережа, користувачами якої є переважно люди середнього та старшого віку.

Українців закликають долучитися до битви в популярній серед росіян соціальній мережі "Однокласники", користувачами якої є переважно середнього та старшого віку громадяни путінської Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом звернувся міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі інформаційного телемарафону.

"У своїй більшості росіяни підтримують дії Путіна і мають за це відповідати. Це націоналістичний імперський електорат. В Росії зараз "колективний Оруелл". Закликаю українців долучитись до битви в "Однокласниках" – постіть відео, робіть дописи, публікуйте фото з війни", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з початку вторгнення РФ в Україні розблокували раніше заблоковані російські соцмережі, щоб вести інформаційну війну з ворогом.

Немає більшого завдання для цивільного населення зараз, ніж допомога армії, і деморалізація ворога на тлі відправлених в Росію мішків з трупами військових і ешелонів з пораненими, запевнив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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