Окупанти випустили по Харкову ракети С-300

В результаті ракетних ударів по Харкову поранено 6 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Щодо обстрілу Індустріального району. Все таки є поранені, шестеро людей. Всіма зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт в Новобаварський район. Там, на щастя, без постраждалих і без пожежі. Але вибиті вікна в житловому будинку", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти випустили по Харкову ракети з комплексу протиповітряної оборони С-300.

Британська розвідка зазначила 22 липня, що Росія все частіше б'є переробленими ракетами ППО по наземних цілях.

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