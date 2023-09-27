Йдеться про 12 штурмових рот – чисельність близько 2000 осіб.

Російські загарбники на Лимано-Куп’янському напрямку фронту формують штурмові загони. Ворог сподівається пробити оборону ЗСУ і обстрілює українські позиції з максимальних дистанцій.

"Зараз вони працюють на максимально граничних дистанціях зі своєї артилерії, аби убезпечити свої системи від нашого потужного вогневого ураження, оскільки ми бачили, навіть у порівнянні з Бахмутським напрямком, до чого призводить близькість до фронту. Дуже ефективно вони вражаються нашими підрозділами, виявляються та більше вже ніколи після того не стріляють", – розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни підготували 12 штурмових рот – чисельність близько 2000 осіб. Євлаш заспокоїв, що загарбники намагаються пробити оборону ЗСУ вже протягом довгого часу і це не мало жодних успіхів.

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Коментуючи нинішнє "пригальмування" сил противника на цьому напрямку, речник зазначив, що за минулу добу окупанти не проводили там жодного бойового зіткнення, проте і надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію проти українських сил. За добу російські війська 14 разів обстрілювати позиції наших захисників, використовуючи штурмовики та гелікоптери. Також було 579 обстрілів.

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Євлаш розповідав, що українські військові продовжують операцію південніше Бахмута. Зокрема, Силам оборони вдається зберігати вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка та знищувати усю російську техніку, яка нею пересувається.

На початку вересня повідомлялась, що на Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ - понад 110 тис. Там тривають важкі, інтенсивні бойові дії по всій лінії зіткнення.

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